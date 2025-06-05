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Уиткофф и Рубио призвали ХАМАС принять предложение США по Газе

Москва. 5 июня. INTERFAX.RU - Спецпосланник президента США по Ближнему Востоку Стив Уиткофф и американский госсекретарь Марко Рубио призвали движение ХАМАС согласиться на предложение Белого дома по урегулированию в секторе Газа, сообщает в четверг Associated Press.

По его данным, Уиткофф отметил, что палестинская группировка должна согласиться на временное прекращение огня. Рубио, в свою очередь, указал на необходимость немедленного освобождения всех заложников.

Призывы администрации Трампа прозвучали на фоне успешного проведения ранее в четверг операции Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) по возвращению тел двух заложников, имевших, в том числе гражданство США.

В мае Уиткофф выступил с предложением по урегулированию в Газе, предусматривающее освобождение 10 человек, которых держат в заложниках в Газе, и возвращение на родину 18 тел погибших заложников в обмен на 60-дневное прекращение огня. В ХАМАС большую часть условий Уиткоффа отвергли.

США Израиль ХАМАС сектор Газа Стив Уиткофф Марко Рубио
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