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Власти Ливана заявили о нарушении Израилем соглашения о перемирии после ударов по Бейруту

Москва. 6 июня. INTERFAX.RU - Власти Ливана назвали вопиющим нарушением режима прекращения огня нанесенные в ночь на пятницу удары израильской авиации по южному пригороду Бейрута, сообщает The Times of Israel.

Президент Ливана Жозеф Аун заявил о "решительном осуждении израильской агрессии" и "вопиющем нарушении международного соглашения в канун священного религиозного праздника" Ид аль-Адха (Курбан-байрам - ИФ), отмечает издание.

Премьер-министр Ливана Наваф Салам также выступил с осуждением израильских ударов.

Как сообщалось, самолеты ВВС Израиля нанесли в ночь на пятницу удары по южному пригороду Бейрута.

В военном командовании пояснили, что целью ударов были цеха по производству беспилотников для группировки "Хезболла". Израильская сторона заранее предупреждала жителей ливанской столицы о намерении нанести эти удары.

В ноябре 2024 года израильские военные и "Хезболла" прекратили боевые действия, заключив соглашение о перемирии, согласно которому Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) должна поэтапно уйти с территории Ливана и передать свои позиции на юге страны ливанским военным. Позднее неоднократно поступали сообщения как об обстрелах Израиля с ливанской территории, так и об ударах ЦАХАЛ по югу Ливана.

Израильские военные остались в пяти стратегических точках на территории Ливана.

"Хезболла" должна отвести свои отряды к северу от реки Эль-Литани, за 30 км от границы, и ликвидировать свои посты в этой зоне, где разрешено действовать лишь военным Ливана и миротворцам ООН.

Курбан-байрам Израиль Ливан Хезболла
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