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Промпроизводство в Германии в апреле снизилось на 1,4%, хуже прогноза

Москва. 5 июня. INTERFAX.RU - Объем промышленного производства в ФРГ в апреле сократился на 1,4% по сравнению с предыдущим месяцем, сообщило статистическое управление страны.

Аналитики в среднем ожидали его снижения на 1%, по данным Trading Economics.

Динамика показателя стала худшей с декабря прошлого года.

Согласно пересмотренным данным, в марте промпроизводство выросло на 2,3%, а не на 3%, как сообщалось ранее.

Выпуск средств производства в апреле сократился на 2,3%, промежуточных товаров – на 1,9%, потребительских товаров – на 1,5%.

Объем производства в фармацевтической отрасли в позапрошлом месяце упал на 17,7%, спад в машиностроении составил 2,4%. Тем временем производство в строительном секторе увеличилось на 1,4%, в пищевой промышленности – на 5,7%.

В годовом выражении объем промпроизводства в Германии в апреле снизился на 1,8%.

Германия ФРГ
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