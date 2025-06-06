Разработчик японского зонда назвал причину неудачной посадки на Луну

Москва. 6 июня. INTERFAX.RU - Причина неудачной посадки японского космического модуля Hakuto-R на поверхность Луны заключалась в неисправной работе лазерного дальномера, сообщила компания-разработчик зонда iSpace.

Модуль снизился с лунной орбиты высотой 100 км до примерно 20 км, а затем успешно запустил свой главный двигатель, чтобы начать торможение. Но после этого была потеряна телеметрия.

По имеющимся данным, лазерный дальномер, используемый для измерения расстояния до поверхности Луны, испытывал задержки в получении достоверных измерений. В результате посадочный модуль не смог достаточно замедлиться, чтобы достичь требуемой скорости для запланированной посадки на Луну.

Эксперты отмечают, что он снижался со скоростью 50-60 метров в секунду. На основании этих обстоятельств, посадочный модуль совершил жесткую посадку на поверхность Луны, сообщила компания.

Аппарат должен был сесть на севере Луны в районе Моря холода в четверг в 22:17 по Москве, доставив на поверхность естественного спутника Земли пятикилограммовый мини-луноход Tenacious и оборудование для проведения научных исследований.

Это уже вторая неудачная лунная миссия японской компании. В апреле 2023 года аппарат Hakuto-R M1 также разбился при посадке на поверхность Луны. Во время снижения зонда инженеры зарегистрировали малое количество оставшегося топлива, скорость его при совершении посадки увеличилась, а затем специалисты утратили с ним связь.

Hakuto-R M2 вышел на орбиту Луны 7 мая. Запуск нового японского модуля был осуществлен с помощью ракеты Falcon 9 компании SpaceX.