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Японский зонд потерпел неудачу при посадке на Луну

Москва. 5 июня. INTERFAX.RU - Японский космический модуль Hakuto-R M2 в четверг разбился при попытке посадки на Луну из-за слишком большой скорости, следует из сообщения компании-разработчика iSpace.

Аппарат должен был сесть на севере Луны в районе Моря холода в 22:17 мск, доставив на поверхность естественного спутника Земли пятикилограммовый мини-луноход Tenacious и оборудование для проведения научных исследований.

Это уже вторая неудачная лунная миссия японской компании. В апреле 2023 года аппарат Hakuto-R M1 также разбился при посадке на поверхность Луны. Во время снижения аппарата инженеры зарегистрировали малое количество оставшегося топлива, скорость зонда при посадке увеличилась, затем специалисты утратили с ним связь.

Hakuto-R M2 вышел на орбиту Луны 7 мая. Запуск нового японского модуля был осуществлен вместе с космическим аппаратом Blue Ghost американской компании-разработчика Firefly Aerospace 15 января с помощью ракеты Falcon 9 компании SpaceX. Blue Ghost 2 марта совершил успешную посадку на Луну.

Firefly Aerospace SpaceX Falcon 9
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