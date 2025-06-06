Бейрут может прекратить сотрудничество с комитетом по прекращению огня между Ливаном и Израилем

Москва. 6 июня. INTERFAX.RU - Армия Ливана пригрозила прекратить сотрудничество с Комитетом по контролю за прекращением огня после ударов израильской авиации по южному пригороду Бейрута.

"Постоянное нарушение израильским противником соглашения (о прекращении огня - ИФ) ослабляют роль Комитета и армии и могут привести к приостановке сотрудничества оборонного ведомства с Комитетом по вопросам проверки объектов", - говорится в сообщении, размещенном в пятницу на сайте армии Ливана.

Комитет по контролю за прекращением огня между Ливаном и Израилем был создан в 1951 году по итогам соглашений, достигнутых при посредничестве ООН. В него входят представители Ливана, Израиля и сотрудники Всемирной организации. Целью комитета является выполнение соглашений о прекращении огня после арабо-израильских конфликтов и предотвращение новых вспышек насилия на границе, предусмотрены так называемые "проверки объектов", предполагающие в случае инцидентов выезд на место происшествия, мониторинг и инспектирование.

В ночь на пятницу израильская авиация нанесла удары по южному пригороду Бейрута. Президент Ливана Жозеф Аун заявил о "решительном осуждении израильской агрессии" и "вопиющем нарушении международного соглашения в канун священного для мусульман религиозного праздника" Ид аль-Адха (Курбан-байрам).

В военном командовании Израиля пояснили, что целью ударов были цеха по производству беспилотников для группировки "Хезболла". Израильская сторона заранее предупреждала жителей ливанской столицы о намерении нанести эти удары.

В ноябре 2024 года израильские военные и "Хезболла" прекратили боевые действия, заключив соглашение о перемирии, согласно которому Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) должна поэтапно уйти с территории Ливана и передать позиции на юге страны ливанским военным. Позднее неоднократно поступали сообщения как об обстрелах Израиля с ливанской территории, так и об ударах ЦАХАЛ по югу Ливана.

Израильские военные остались в пяти стратегических точках на территории Ливана.

"Хезболла" должна отвести отряды к северу от реки Литани, за 30 км от границы, и ликвидировать посты в этой зоне, где разрешено действовать лишь военным Ливана и миротворцам ООН.