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Делегации США и Китая в ближайшие дни проведут встречу по вопросам торговли

Москва. 6 июня. INTERFAX.RU - Переговоры представителей США и Китая по торговле должны состояться на следующей неделе, сообщил в пятницу советник американского президента Дональда Трампа по вопросам торговли Питер Наварро.

Наварро заявил, что встреча делегаций "должна пройти в течение ближайших семи дней", передает телеканал CNN.

По словам советника Трампа, американская сторона в ближайшее время объявит точную дату встречи.

В четверг состоялся телефонный разговор Трампа и председателя КНР Си Цзиньпина. В ходе него лидеры США и Китая обсудили спорные торговые вопросы, в том числе по торговле редкоземельными металлами. По словам американского президента, делегации США и Китая вскоре проведут встречу по этим вопросам.

США Си Цзиньпин Китай Дональд Трамп
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