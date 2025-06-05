Си Цзиньпин и Трамп провели телефонный разговор

Москва. 5 июня. INTERFAX.RU - В четверг состоялся телефонный разговор председателя КНР Си Цзиньпина и президента США Дональда Трампа, сообщают китайские государственные СМИ.

Подробностей беседы СМИ пока не приводят.

В минувшую пятницу Трамп выразил надежду на обсуждение торговых договоренностей Вашингтона и Пекина напрямую с Си Цзиньпином, так как, по мнению американского президента, многие из них были нарушены.

В минувший понедельник представитель Белого дома Кэролайн Левитт сказала на брифинге, что Трамп и Си Цзиньпин, скорее всего, проведут телефонные переговоры в ближайшие дни.