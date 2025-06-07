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В Иране утверждают, что вывезли из Израиля большое количество секретных документов

Москва. 7 июня. INTERFAX.RU - Иранские разведслужбы смогли вывезти из Израиля большое количество документов с секретной информацией, сообщают в субботу государственные СМИ Ирана со ссылкой на источники.

В сообщениях утверждается, что речь идет о тысячах документов, в которых, среди прочего, говорится о ядерных объектах.

По информации источников, документов оказалось так много, что на их изучение у иранских специалистов уйдет немало времени.

Комментариев этой информации от израильской стороны пока не поступало.

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