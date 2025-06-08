Демократы призывают не попадать в "политическую ловушку" Трампа

Москва. 8 июня. INTERFAX.RU - Представители Демократической партии США призывают однопартийцев не попадаться в "политическую ловушку" президента Дональда Трампа, который поручил узнать о психическом состоянии бывшего президента Джо Байдена и о действиях исполнительной власти в конце его президентского срока, пишет The Hill.

Как сообщалось, Трамп подписал в среду меморандум, в котором поручил юристам пересмотреть президентские решения, подписанные бывшим президентом Джо Байденом.

В нем, в частности, говорится: "В последние месяцы становится все более очевидным, что помощники бывшего президента злоупотребляли его подписями путем использования автоподписи, чтобы скрыть снижение когнитивных способностей Байдена".

Трамп поручил пересмотреть документы, включая гранты на помилование, указы, президентские меморандумы или другие политические решения президента, которые подписывались с применением автоподписи, чтобы "неконституционно осуществлять полномочия и обязанности президента".

"Нам нужно избегать того, чтобы попасться на удочку совершенно необоснованного политического трюка, которым является это расследование, - сказал сенатор-демократ Ричард Блюменталь. - Это отвлекает от проблем, с которыми сталкиваются обычные американцы в нашей экономике: тарифы, растущие цены".

Однопартиец Блюменталя сенатор Тим Кейн заявил: "Он (Трамп - ИФ) явно пытается отвлечь внимание от того катастрофического влияния, который он оказал на экономику США. Он упоминает Байдена только тогда, когда действительно чем-то обеспокоен".

Демократы считают, что им следует сосредоточиться на настоящем и не пытаться втянуть себя в разговоры, которые не принесут им никакой электоральной или политической выгоды, пишет The Hill.

Сам Байден опроверг заявления нынешнего главы Белого дома, назвав их "ложными".

"Позвольте мне внести ясность: я сам принимал решения во время своего президентства (...). Любое предположение о том, что я этого не делал, является нелепым и ложным", - цитирует Байдена телеканал CBS.

Издание считает, что "хотя демократы настаивают на том, чтобы партия проигнорировала не только расследование, но и рассуждения Байдена, многие признали, что этот вопрос, вероятно, будет преследовать их до 2028 года и даже может стать политической обузой для некоторых потенциальных кандидатов в президенты".