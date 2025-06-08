Беспилотник ВСУ атаковал Успенский собор в курском Рыльске

Москва. 8 июня. INTERFAX.RU - Украинский беспилотник ударил по Успенскому кафедральному собору в Рыльске Курской области, сообщил врио губернатора Александр Хинштейн.

"По предварительной информации, сегодня вражеский беспилотник совершил атаку на Успенский кафедральный собор в городе Рыльске. В результате удара осколками повреждены стекла, крыша, стены, двери основного здания и колокольни", - написал глава региона в своем телеграм-канале в воскресенье.

В результате атаки никто не пострадал, добавил Хинштейн.