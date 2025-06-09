РФ готова поставлять Индонезии подлодки, корабли, истребители и системы ПВО

Москва. 9 июня. INTERFAX.RU - Россия готова предложить Индонезии подводные лодки, корабли, истребители и системы противовоздушной обороны, заявил гендиректор "Рособоронэкспорта" Александр Михеев в преддверии выставки Indo Defense 2025 в Джакарте.

"В числе наших предложений Джакарте - самолеты 5 и 4++ поколений Су-57Э и Су-35 и средства поражения для них: управляемые ракеты Х-31ПД, Х-35УЭ, топливозаправщики Ил-78МК-90А, вертолеты Ка-52Э и машины типа Ми-17, БПЛА", - сказал Михеев, чьи слова привели в пресс-службе компании.

"Готовы поставлять разработанную под локации с многочисленными водными преградами бронетехнику: легкий плавающий танк "Спрут" и БМП-3Ф, подводные лодки и корабли прибрежной зоны, новейшие средства ПВО: ЗРС С-400 "Триумф" и С-350Е "Витязь", ЗРПК "Панцирь-С1М", ПЗРК "Верба" и, естественно, средства борьбы с беспилотниками", - сообщил Михеев.

По информации "Рособоронэкспорта", в составе единой экспозиции на Indo Defense 2025 будут представлены более 250 наименований российской продукции военного назначения для всех видов вооруженных сил (ВС). "Большинство образцов прошли проверку в реальных боевых условиях и были доработаны по ее итогам", - отметили в компании.

По словам главы "Рособоронэкспорта", новейшие образцы военной продукции российского производства максимально удовлетворяют требования программы вооружения ВС Индонезии 2025-2029 годов.

"Среди представляемых на Indo Defense 2025 образцов - подводная лодка проекта 636, береговые ракетные комплексы "Бастион" с противокорабельными крылатыми ракетами "Яхонт" и "Рубеж-МЭ". Для прибрежной зоны "Рособоронэкспорт" предложит патрульный корабль проекта 22160 и малый сторожевой корабль проекта 20382 "Тигр", - сказали в компании.

По большинству представленных образцов российской военной техники "Рособоронэкспорт" предлагает Индонезии развивать технологическое сотрудничество с организацией их выпуска на национальных заводах и верфях. "Это тренд современного мирового рынка вооружений, и совместные с "Рособоронэкспортом" проекты в данной области позволяют дружественным России странам стимулировать рост собственного высокотехнологичного производства", - сказали в пресс-службе компании.

"В ходе деловой программы выставки компания проведет встречи и переговоры с представителями силовых ведомств и всех видов вооруженных сил Индонезии. Кроме того, "Рособоронэкспорт" предложит помощь России по созданию современного облика армии, способной ответить на все актуальные и перспективные угрозы и вызовы безопасности государства", - сообщила пресс-служба.

Международная выставка Indo Defense 2025 пройдет с 11 по 14 июня в Джакарте (Индонезия).