Землетрясения продолжаются на юге Индийского океана

Москва. 9 июня. INTERFAX.RU - Землетрясение магнитудой 5,8 произошло в акватории Индийского океана в 1765 км южнее города Перт в западной Австралии, сообщает Алтае-Саянский филиал Единой Геофизической службы РАН.

По данным оперативной обработки Алтае-Саянского филиала Геофизической службы, эпицентр зафиксированного в 00:15 по Москве в понедельник землетрясения находился в районе Западно-Индийского Антарктического подводного хребта.

По интенсивности сотрясений в эпицентре землетрясение оценивается как "разрушительное".

Геологическая служба США оценила магнитуду землетрясения в 5,9. По ее данным, очаг землетрясения находился на глубине 9 км. Также американские сейсмологи зафиксировали в этом районе афтершок магнитудой 5,5 в 00:28 мск.

Как сообщалось, накануне в этом районе было зафиксировано землетрясение магнитудой, по разным оценкам, от 6 до 6,2.