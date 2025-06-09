Что случилось этой ночью: понедельник, 9 июня
Португалия выиграла Лигу наций, землетрясение в Индийском океане, глава Красноярска задержан по делу о взятке
Москва. 9 июня. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:
- Губернатор Калифорнии выступил против развертывания в штате Национальной гвардии. Действия Белого дома также осудила коалиция из 22 губернаторов-демократов.
- Израильский спецназ поднялся на борт яхты с Гретой Тунберг, следующего в сектор Газа. Судно начали препровождать в один из израильских портов.
- Сборная Португалии победила Испанию и выиграла Лигу наций УЕФА. Это вторая португальская победа в истории турнира.
- Землетрясение продолжаются на юге Индийского океана. По интенсивности в эпицентре оценивается как "разрушительное".
- Глава Красноярска задержан по делу о взятке. Официального комментария о задержании пока получить не удалось.