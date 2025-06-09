Губернатор Калифорнии просит Трампа отменить развертывание в штате Национальной гвардии

Москва. 9 июня. INTERFAX.RU - Губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом в письме министру обороны США Питу Хегсету попросил отменить размещение Национальной гвардии в Лос-Анджелесе, сообщает телеканал CNN.

"Власти штата и местные органы власти являются наиболее подходящими для оценки потребности в ресурсах для защиты жизни и имущества", - говорится в письме.

Он выразил мнение, что "решение о развертывании Национальной гвардии без соответствующей подготовки или приказов чревато серьезной эскалацией ситуации".

"У нас не было проблем, пока не вмешался Трамп", - написал Ньюсом в соцсети X.

В свою очередь, коалиция из 22 губернаторов-демократов также осудила развертывание Национальной гвардии в Лос-Анджелесе.

"Решение президента Трампа о размещении Национальной гвардии в Калифорнии является тревожным злоупотреблением властью", - говорится в заявлении губернаторов, которое цитирует CNN.

В заявлении также осуждаются угрозы Хегсета направить в штат морских пехотинцев.

Между тем, Трамп заявил, что поручил министру внутренней безопасности Кристи Ноэм, шефу Пентагона и генпрокурору Пэм Бонди "в координации со всеми другими соответствующими департаментами и агентствами предпринять все необходимые действия, чтобы освободить Лос-Анджелес от нашествия мигрантов и положить конец этим беспорядкам среди мигрантов".

"Порядок будет восстановлен, нелегалы будут высланы, и Лос-Анджелес будет освобожден", - написал Трамп в соцсети The Truth.

Ранее сообщалось, что из-за беспорядков, которые возникли после полицейских рейдов против нелегалов в Лос-Анджелесе, Трамп распорядился направить туда подразделения национальной гвардии. Хегсет, в свою очередь, не исключил, что в районы беспорядков могут быть направлены также подразделения морской пехоты.

Тем временем департамент полиции Лос-Анджелеса заявил: "Офицеры сообщают, что люди в толпе бросают бетон, бутылки и другие предметы".

"Начались аресты ", - говорится в сообщении полиции Лос-Анджелеса в соцсети X.