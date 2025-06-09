Поиск

Губернатор Калифорнии просит Трампа отменить развертывание в штате Национальной гвардии

Москва. 9 июня. INTERFAX.RU - Губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом в письме министру обороны США Питу Хегсету попросил отменить размещение Национальной гвардии в Лос-Анджелесе, сообщает телеканал CNN.

"Власти штата и местные органы власти являются наиболее подходящими для оценки потребности в ресурсах для защиты жизни и имущества", - говорится в письме.

Он выразил мнение, что "решение о развертывании Национальной гвардии без соответствующей подготовки или приказов чревато серьезной эскалацией ситуации".

"У нас не было проблем, пока не вмешался Трамп", - написал Ньюсом в соцсети X.

В свою очередь, коалиция из 22 губернаторов-демократов также осудила развертывание Национальной гвардии в Лос-Анджелесе.

"Решение президента Трампа о размещении Национальной гвардии в Калифорнии является тревожным злоупотреблением властью", - говорится в заявлении губернаторов, которое цитирует CNN.

В заявлении также осуждаются угрозы Хегсета направить в штат морских пехотинцев.

Между тем, Трамп заявил, что поручил министру внутренней безопасности Кристи Ноэм, шефу Пентагона и генпрокурору Пэм Бонди "в координации со всеми другими соответствующими департаментами и агентствами предпринять все необходимые действия, чтобы освободить Лос-Анджелес от нашествия мигрантов и положить конец этим беспорядкам среди мигрантов".

"Порядок будет восстановлен, нелегалы будут высланы, и Лос-Анджелес будет освобожден", - написал Трамп в соцсети The Truth.

Ранее сообщалось, что из-за беспорядков, которые возникли после полицейских рейдов против нелегалов в Лос-Анджелесе, Трамп распорядился направить туда подразделения национальной гвардии. Хегсет, в свою очередь, не исключил, что в районы беспорядков могут быть направлены также подразделения морской пехоты.

Тем временем департамент полиции Лос-Анджелеса заявил: "Офицеры сообщают, что люди в толпе бросают бетон, бутылки и другие предметы".

"Начались аресты ", - говорится в сообщении полиции Лос-Анджелеса в соцсети X.

Гэвин Ньюсом Лос-Анджелес США Трамп
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Трамп заявил, что за беспорядками в Лос-Анджелесе стоят радикальные левые

Трамп заявил, что за беспорядками в Лос-Анджелесе стоят радикальные левые

Около южного полюса Солнца произошел один из самых крупных за последние годы выбросов плазмы

Обострение палестино-израильского конфликта

Израиль намерен перекрыть путь в Газу судну из "флотилии Греты Тунберг" с грузом

Израиль намерен перекрыть путь в Газу судну из "флотилии Греты Тунберг" с грузом

Что случилось этой ночью: воскресенье, 8 июня

Колумбийский сенатор получил огнестрельное ранение на предвыборном митинге в Боготе

Колумбийский сенатор получил огнестрельное ранение на предвыборном митинге в Боготе

Американская администрация ищет замену космической компании SpaceX Илона Маска

Американская администрация ищет замену космической компании SpaceX Илона Маска

Трамп считает, что его дружбе с Маском пришел конец

Трамп считает, что его дружбе с Маском пришел конец

Экс-президент Киргизии Атамбаев выразил готовность предстать перед судом в Гааге

В Думе заявили, что Мерц, поддерживая Зеленского, втягивает Германию в конфликт с РФ

В Думе заявили, что Мерц, поддерживая Зеленского, втягивает Германию в конфликт с РФ

Мединский заявил, что Украина перенесла приемку тел погибших и обмен пленными

Мединский заявил, что Украина перенесла приемку тел погибших и обмен пленными
Хроники событий
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2290 материалов
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине6519 материалов
Обрушение моста на поезд в Брянской областиОбрушение моста на поезд в Брянской области36 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе417 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России80 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ55 материалов
Подрыв железнодорожного моста в Курской областиПодрыв железнодорожного моста в Курской области10 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости390 материалов
Пандемия коронавирусаПандемия коронавируса9590 материалов
Смена власти в СирииСмена власти в Сирии173 материалов
Афганистан во власти талибовАфганистан во власти талибов518 материалов
Нападение на Crocus City HallНападение на Crocus City Hall332 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });