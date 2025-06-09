Поиск

Будущий боевой состав военного флота определен в Стратегии развития ВМФ РФ до 2050 г.

Москва. 9 июня. INTERFAX.RU - Президент России Владимир Путин 30 мая утвердил Стратегию развития ВМФ на период до 2050 года, в документе определен будущий боевой состав флота, его основные задачи в мирное и военное время. Об этом сообщил помощник президента РФ, председатель Морской коллегии России Николай Патрушев.

"Сформулированы основные требования к будущему боевому составу флота, его основные задачи в мирное и военное время, а также механизмы, направленные на формирование перспективного облика ВМФ. Одним словом, принят важный долгосрочный документ, в котором дан ответ на вопрос, какой должна быть военно-морская мощь России, чтобы наша страна могла эффективно отстаивать свои интересы в Мировом океане", - сказал Патрушев в интервью, которое опубликовала газета "Аргументы и факты".

Помощник президента РФ напомнил, что решение о подготовке Стратегии было принято еще в июле прошлого года на совещании в Кремле.

"По поручению президента Минобороны подготовило ее проект, доработанный затем Морской коллегией Российской Федерации с учетом предложений федеральных ведомств и организаций. Итоговая редакция Стратегии была внесена на рассмотрение главе государства, и 30 мая он ее утвердил", - сказал Патрушев.

По его оценке, "подобный документ стратегического планирования принят впервые в современной истории".

"Это еще раз подчеркивает, что развитие мощного и современного флота для нашей страны находится в числе приоритетных задач. А позиции России как одной из величайших морских держав мира постепенно восстанавливаются", - подчеркнул помощник президента РФ.

Проводить такую работу, отметил он, "невозможно без долгосрочного видения сценариев развития обстановки в Мировом океане, эволюции вызовов и угроз и, разумеется, без определения целей и задач, стоящих перед российским ВМФ".

"Поэтому в Стратегии содержится анализ развития военно-политической обстановки в мире, вариантов вероятного возникновения и характера вооруженных конфликтов, потенциала ведущих военно-морских держав. Дана оценка текущего состояния и возможностей ВМФ с учетом опыта специальной военной операции", - сообщил председатель Морской коллегии России.

ВМФ РФ Минобороны РФ Владимир Путин Николай Патрушев
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Нефть Brent немного подешевела до $66,4 за баррель

Губернатор Калифорнии грозит иском Трампу за развертывание нацгвардии в Лос-Анджелесе

Что случилось этой ночью: понедельник, 9 июня

Уолл-стрит выросла на данных по рынку труда

Уолл-стрит выросла на данных по рынку труда

Израильский спецназ поднялся на борт судна с Гретой Тунберг, следующего в сектор Газа

Губернатор Калифорнии выступил против развертывания в штате Национальной гвардии

Губернатор Калифорнии выступил против развертывания в штате Национальной гвардии

Трамп заявил, что за беспорядками в Лос-Анджелесе стоят радикальные левые

Трамп заявил, что за беспорядками в Лос-Анджелесе стоят радикальные левые

Около южного полюса Солнца произошел один из самых крупных за последние годы выбросов плазмы

Обострение палестино-израильского конфликта

Израиль намерен перекрыть путь в Газу судну из "флотилии Греты Тунберг" с грузом

Израиль намерен перекрыть путь в Газу судну из "флотилии Греты Тунберг" с грузом

Что случилось этой ночью: воскресенье, 8 июня

Хроники событий
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2290 материалов
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине6519 материалов
Обрушение моста на поезд в Брянской областиОбрушение моста на поезд в Брянской области36 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе417 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России80 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ55 материалов
Подрыв железнодорожного моста в Курской областиПодрыв железнодорожного моста в Курской области10 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости390 материалов
Пандемия коронавирусаПандемия коронавируса9590 материалов
Смена власти в СирииСмена власти в Сирии173 материалов
Афганистан во власти талибовАфганистан во власти талибов518 материалов
Нападение на Crocus City HallНападение на Crocus City Hall332 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });