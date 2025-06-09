Будущий боевой состав военного флота определен в Стратегии развития ВМФ РФ до 2050 г.

Москва. 9 июня. INTERFAX.RU - Президент России Владимир Путин 30 мая утвердил Стратегию развития ВМФ на период до 2050 года, в документе определен будущий боевой состав флота, его основные задачи в мирное и военное время. Об этом сообщил помощник президента РФ, председатель Морской коллегии России Николай Патрушев.

"Сформулированы основные требования к будущему боевому составу флота, его основные задачи в мирное и военное время, а также механизмы, направленные на формирование перспективного облика ВМФ. Одним словом, принят важный долгосрочный документ, в котором дан ответ на вопрос, какой должна быть военно-морская мощь России, чтобы наша страна могла эффективно отстаивать свои интересы в Мировом океане", - сказал Патрушев в интервью, которое опубликовала газета "Аргументы и факты".

Помощник президента РФ напомнил, что решение о подготовке Стратегии было принято еще в июле прошлого года на совещании в Кремле.

"По поручению президента Минобороны подготовило ее проект, доработанный затем Морской коллегией Российской Федерации с учетом предложений федеральных ведомств и организаций. Итоговая редакция Стратегии была внесена на рассмотрение главе государства, и 30 мая он ее утвердил", - сказал Патрушев.

По его оценке, "подобный документ стратегического планирования принят впервые в современной истории".

"Это еще раз подчеркивает, что развитие мощного и современного флота для нашей страны находится в числе приоритетных задач. А позиции России как одной из величайших морских держав мира постепенно восстанавливаются", - подчеркнул помощник президента РФ.

Проводить такую работу, отметил он, "невозможно без долгосрочного видения сценариев развития обстановки в Мировом океане, эволюции вызовов и угроз и, разумеется, без определения целей и задач, стоящих перед российским ВМФ".

"Поэтому в Стратегии содержится анализ развития военно-политической обстановки в мире, вариантов вероятного возникновения и характера вооруженных конфликтов, потенциала ведущих военно-морских держав. Дана оценка текущего состояния и возможностей ВМФ с учетом опыта специальной военной операции", - сообщил председатель Морской коллегии России.