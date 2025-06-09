ВВП Японии в I квартале не изменился относительно предыдущего

Москва. 9 июня. INTERFAX.RU - ВВП Японии в первом квартале 2025 года не изменился относительно предыдущих трех месяцев, говорится в окончательном отчете правительства.

Предварительно сообщалось об уменьшении ВВП на 0,2%. Эксперты не ожидали пересмотра этой оценки, по данным Trading Economics.

Потребительские расходы, на долю которых приходится свыше половины экономики страны, в январе-марте увеличились на 0,1%, госрасходы снизились на 0,5%. Предварительно сообщалось, что оба показателя были на уровне предыдущего квартала.

Оценка роста капиталовложений бизнеса была ухудшена до 1,1% с 1,4%. Тем не менее, это максимальные темпы со второго квартала 2024 года.

Объем экспорта сократился впервые за год – на 0,5%, в то время как импорт увеличился на 3%, максимально за 5 кварталов.

Оценка снижения ВВП Японии в годовом выражении в первом квартале была пересмотрена до 0,2% с предварительно объявленных 0,7%.

В четвертом квартале прошлого года японская экономика выросла на 0,6% в поквартальном и на 2,2% в годовом выражении.