Разработчик квантовых компьютеров IonQ купит конкурирующую Oxford Ionics за $1,1 млрд

Москва. 9 июня. INTERFAX.RU - Американская IonQ из сферы квантовых вычислений договорилась о покупке конкурирующей британской Oxford Ionics за $1,075 млрд, говорится в сообщении покупателя.

Сделка будет оплачена акциями на $1,065 млрд и денежными средствами в размере около $10 млн.

В ее рамках IonQ планирует выпустить 21,1-35,2 млн акций, что будет соответствовать 7,02-11,46% от числа ее акций в обращении.

Покупка позволит ускорить инновации в областях разработки лекарств, материаловедения, финансового моделирования, логистики, кибербезопасности, обороны, химии и в аэрокосмической сфере, рассчитывает американская компания.

Объединенная структура намерена разработать самые мощные в мире квантовые компьютеры, отмечается в сообщении.

Акции IonQ дорожают на 4,6% в ходе предварительных торгов в понедельник.