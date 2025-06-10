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Китай продлит на полгода антидемпинговое расследование в отношении импорта свинины из ЕС

Москва. 10 июня. INTERFAX.RU - Пекин решил продлить антидемпинговое расследование в отношении поставок свинины из Евросоюза, инициированное год назад.

Расследование будет продлено на шесть месяцев до 16 декабря в связи со "сложностью" этого дела, сообщило министерство торговли Китая.

Ведомство начало расследование 17 июня 2024 года в ответ на обращение Ассоциации животноводства КНР, поданное от лица местных производителей, сообщил Минторг. Это произошло спустя несколько дней после того, как Еврокомиссия объявила о намерении ввести дополнительные пошлины на ввоз в ЕС китайских электромобилей.

Продление расследования может говорить о том, что Китай стремится наладить отношения с крупными партнерами в условиях торговой войны с США, пишет The Wall Street Journal.

В апреле Пекин продлил аналогичное расследование в отношении импорта бренди из ЕС на три месяца – до июля.

Китай Евросоюз ЕС Еврокомиссия
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