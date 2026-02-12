Китай снизит пошлины на импорт молочных продуктов из ЕС до 7,4-11,7%

Москва. 12 февраля. INTERFAX.RU - Китай существенно смягчил позицию по пошлинам на импорт молочных продуктов из Евросоюза в окончательном решении, вынесенном после полуторагодовой проверки.

Как сообщило Министерство торговли КНР, пошлины составят от 7,4% до 11,7% в зависимости от категории продукта и экспортера. Они вводятся с 13 февраля сроком на пять лет.

В декабре Минторг объявил, что предварительные результаты проверки выявили факты субсидирования отрасли в ЕС. В связи с этим ведомство ввело пошлины в 21,9-42,7% на импорт молочной продукции из региона с 23 декабря.

Проверку европейских поставок молочной продукции и других продуктов, в том числе свинины, Пекин начал в 2024 году. Это произошло после того, как Еврокомиссия объявила о намерении ввести дополнительные пошлины на ввоз в ЕС китайских электромобилей.

Смягчение позиции Минторга КНР в окончательном решении может быть сигналом постепенной стабилизации отношений Пекина и Брюсселя.