Поиск

Китай снизит пошлины на импорт молочных продуктов из ЕС до 7,4-11,7%

Москва. 12 февраля. INTERFAX.RU - Китай существенно смягчил позицию по пошлинам на импорт молочных продуктов из Евросоюза в окончательном решении, вынесенном после полуторагодовой проверки.

Как сообщило Министерство торговли КНР, пошлины составят от 7,4% до 11,7% в зависимости от категории продукта и экспортера. Они вводятся с 13 февраля сроком на пять лет.

В декабре Минторг объявил, что предварительные результаты проверки выявили факты субсидирования отрасли в ЕС. В связи с этим ведомство ввело пошлины в 21,9-42,7% на импорт молочной продукции из региона с 23 декабря.

Проверку европейских поставок молочной продукции и других продуктов, в том числе свинины, Пекин начал в 2024 году. Это произошло после того, как Еврокомиссия объявила о намерении ввести дополнительные пошлины на ввоз в ЕС китайских электромобилей.

Смягчение позиции Минторга КНР в окончательном решении может быть сигналом постепенной стабилизации отношений Пекина и Брюсселя.

Евросоюз Китай Минторг
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Минсельхоз включит птицеводство в приоритетное направление для льготного кредитования

 Минсельхоз включит птицеводство в приоритетное направление для льготного кредитования

Книжный рынок РФ в 2025 году вырос на 13%, в цифровом формате - на 45%

 Книжный рынок РФ в 2025 году вырос на 13%, в цифровом формате - на 45%

МЭА сообщило о снижении добычи нефти в Венесуэле в январе в 1,3 раза

 МЭА сообщило о снижении добычи нефти в Венесуэле в январе в 1,3 раза

МЭА понизило прогноз роста мировых поставок нефти в 2026 году на 90 тыс. б/с

 МЭА понизило прогноз роста мировых поставок нефти в 2026 году на 90 тыс. б/с

Генпрокуратура просит привлечь Кветного ответчиком по иску об изъятии активов "Новоросцемента"

 Генпрокуратура просит привлечь Кветного ответчиком по иску об изъятии активов "Новоросцемента"

Решетников отметил, что годовая инфляция в РФ перешла к снижению

 Решетников отметил, что годовая инфляция в РФ перешла к снижению

Восточный экономический форум пройдет с 1 по 4 сентября во Владивостоке

 Восточный экономический форум пройдет с 1 по 4 сентября во Владивостоке

Нефть Brent подорожала до $69,57 за баррель

 Нефть Brent подорожала до $69,57 за баррель

Аналитики ждут сохранения ставки ЦБ РФ в пятницу на уровне 16%

 Аналитики ждут сохранения ставки ЦБ РФ в пятницу на уровне 16%

Минсельхоз ожидает, что цены на овощи в РФ будут снижаться с весны

 Минсельхоз ожидает, что цены на овощи в РФ будут снижаться с весны
Хроники событий
Олимпийские игры 2026 Олимпийские игры 2026 38 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 272 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 8388 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 132 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 428 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 79 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2514 материалов
Протесты в Гонконге Протесты в Гонконге 65 материалов
Протесты в Иране Протесты в Иране 70 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 242 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 134 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });