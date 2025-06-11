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Во Франции планируют запретить продажу ножей подросткам

Москва. 11 июня. INTERFAX.RU - Запрет на продажу во Франции ножей несовершеннолетним будет введен "через 15 дней", сообщает в среду газета Ouest-France со ссылкой на канцелярию премьер-министра Франсуа Байру.

Это решение принято после того, как накануне 14-летний школьник убил сотрудницу коллежа в коммуне Ножан, в департаменте Верхняя Марна, отмечает издание.

Согласно указу, список холодного оружия "категории D", то есть оружия в свободной продаже за исключением несовершеннолетних, будет дополнен с целью в‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌​‌‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​‌​​‌​‍‌‌‌‌​‌‌‌‌​​‍‌‌‌‌​​‌​‌‌‌‍‌‌‌‌​​​‌​‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​​‍‌‌‌‌​​​‌​‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​‌​‍‌‌‌‌​​​‌​​‌‍‌‌‌‌​​​‌‌​​‍‌‌‌‌​​‌​‌​​‍‌‌‌‌​​​​‌‌​ключения в него "любых ножей, которые могут представлять собой оружие", как это объяснил глава правительства. Согласно кодексу внутренней безопасности Франции, в настоящее время в список включены только "кинжалы и кинжальные ножи".

Со своей стороны, президент Эммануэль Макрон призвал "ужесточить правила" продажи холодного оружия. "Невозможно, чтобы у подростка было холодное оружие на улице или в школе: это ответственность родителей и продавцов", - сказал президент.

Эммануэль Макрон Франсуа Байру Франция
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