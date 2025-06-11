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ЕК оставляет за странами ЕС право запрещать детям пользоваться соцсетями

Москва. 11 июня. INTERFAX.RU - Еврокомиссия считает, что вопрос возрастного ограничения доступа детей к социальным сетям находится в компетенции стран Евросоюза, заявил на брифинге пресс-секретарь ЕК Тома Ренье.

Его спросили, обсуждает ли ЕК планы президента Франции Эммануэля Макрона запретить пользоваться социальными сетями детям моложе 15 лет, если такое решение не примет ЕС. Ренье ответил, что в ЕК приняли эти слова к сведению.

"Чтобы было ясно: мы неоднократно заявляли в этом пресс-зале, что запрет социальных сетей на уровне Европейского союза не является темой, над которой работает Европейская комиссия, потому что это прерогатива государств-членов", - сказал Ренье.

По словам Ренье, прерогатива стран ЕС о доступе детей к соцсетям четко зафиксирована в статье 8 Общего регламента по защите данных - GDPR (General Data Protection Regulation).

"Устанавливать разрешенный возраст от 13 до 16 лет для доступа к цифровым платформам относится к компетенции государств - членов, и они могут использовать эту опцию", - объяснил представитель ЕК.

"Разумеется, мы разделяем те же обеспокоенности, на которые указывают государства-члены и родители. Мы очень серьёзно относимся ко всему этому, особенно учитывая произошедшие вчера события. Мы желаем создать безопасное виртуальное пространство для наших детей, чтобы они могли пользоваться интернетом. Но мы должны размышлять о применении нашего закона о цифровых услугах - DSA (Digital Services Act), в рамках которого концентрируем внимание на цифровых платформах", - резюмировал Ренье.

Макрон пообещал ограничить доступ детей к соцсетям после убийства 14-летним подростком сотрудницы колледжа.

"Я оставляю нам несколько месяцев, чтобы добиться общеевропейской мобилизации. В противном случае (...) мы приступаем к этому во Франции. Мы не можем ждать", - заявил тогда президент Франции.

Евросоюз Том Ренье Еврокомиссия Франция Эммануэль Макрон
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