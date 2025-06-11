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Китай за 4 месяца нарастил импорт семян льна из РФ на 46%

Москва. 11 июня. INTERFAX.RU - Китай в январе-апреле этого года импортировал из РФ 391 тыс. тонн семян льна, что на 46% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом сообщает федеральный центр "Агроэкспорт" со ссылкой на данные ГТУ КНР.

В стоимостном выражении импорт составил $197 млн (рост почти в 1,6 р‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​‌​​‌​‍‌‌‌‌​​‌​​‌​‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​‌‌​‌‍‌‌‌‌​​​‌​‌‌‍‌‌‌‌​​​​‌‌​‍‌‌‌‌​​​‌‌​​‍‌‌‌‌​​‌​‌‌‌‍‌‌‌‌​​‌​‌​​‍‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌​​​‌аза).

Согласно сообщению, Китай закупает семена льна в четырех странах, больше всего - в России.

Импорт из Казахстана составил 107 тыс. тонн на $54 млн, из Канады - 11 тыс. тонн на $7 млн, из США - 500 кг на $3 тыс.

В 2024 году Китай импортировал около 693 тыс. тонн семян льна.

Китай Агроэкспорт РФ
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