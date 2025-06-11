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Disney и Universal обвинили Midjourney в нарушении авторских прав и подали иск в суд

Москва. 11 июня. INTERFAX.RU - Киностудии Disney и Universal подали судебный иск к Midjourney, обвинив ИИ-компанию в том, что принадлежащий ей сервис генерации изображений позволяет создавать копии их персонажей, защищенных авторским правом.

В иске, направленном в среду в окружной суд по центральному округу Калифорнии, приводятся в качестве примера сгенерированные нейросетью Midjourney изображения таких персонажей, как Дарт Вейдер из франшизы Disney "Звездные войны" и "миньоны" из серии Universal "Гадкий Я", пишет газета The Wall Street Journal.

Киностудии называют допускаемые Midjourney нарушения "преднамеренными". Они отмечают, что ранее обращались к ИИ-компании с требованием прекратить эти практики и принять меры для предотвращения дальнейших нарушений.

"Midjourney – это воплощенный ‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​‌​​‌​‍‌‌‌‌​​‌​​‌​‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​‌‌​‌‍‌‌‌‌​​​‌​‌‌‍‌‌‌‌​​​​‌‌​‍‌‌‌‌​​​‌‌​​‍‌‌‌‌​​‌​‌‌‌‍‌‌‌‌​​‌​‌​​‍‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌​​​‌безбилетник в мире авторских прав и бездонная яма плагиата", - говорится в иске.

"Мы подали иск, чтобы защитить непростой труд всех художников, работы которых развлекают и вдохновляют нас, а также наши существенные инвестиции в контент", - заявил Ким Харрис, главный юрисконсульт NBCUniversal, принадлежащей Comcast Corp.

Студии рассчитывают на возмещение материального ущерба, а также на запрет для Midjourney на дальнейшее нарушение авторских прав.

Акции Walt Disney Co. прибавляют в цене 0,3% в ходе торгов, Comcast – теряют 0,4%.

Disney Universal Midjourney
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