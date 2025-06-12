НАТО расширяет возможности наблюдения со спутников за Украиной, западными границами РФ

Москва. 12 июня. INTERFAX.RU - НАТО наращивает возможности по слежению со спутников за Украиной и границей России с восточными странами альянса, заявил Bloomberg Верховный главнокомандующий по трансформации Пьер Вандье.

"По словам Вандье, НАТО расширяет потенциал спутниковой разведки, чтобы следить за крупной территорией и позволить альянсу мониторить перемещения военных на Украине и на границах России с восточными членами НАТО", - сообщает агентство.

Вандье добавил, что в командовании смогут следить за учениями, переброской войск, военными операциями в регионе.

Bloomberg отм‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​‌​​‌​‍‌‌‌‌​​​‌​‌‌‍‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌​​‌​‍‌‌‌‌​​‌​​​​‍‌‌‌‌​​‌​​​‌‍‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌​​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​ечает, что накануне НАТО объявила о выборе для программы спутникового наблюдения SINBAD компанию Planet Lab, которая в частности, будет использовать для оценки ситуации технологии искусственного интеллекта.

По словам неназванного представителя НАТО, программа также направлена на контроль ситуации в Арктике.

В НАТО отметили, что SINBAD - пилотный проект, в январе 2026 года в альянсе планируют развернуть более масштабную программу слежения из космоса.

Bloomberg напоминает, что спутниковая разведка - одна из ключевых областей, где члены НАТО очень сильно зависят от США.