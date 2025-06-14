Президенты Турции и Азербайджана обсудили эскалацию между Израилем и Ираном

Москва. 14 июня. INTERFAX.RU - Президенты Азербайджана и Турции Ильхам Алиев и Реджеп Тайип Эрдоган в ходе телефонного разговора в субботу обсудили эскалацию между Израилем и Ираном.

Разговор состоялся по инициативе турецкой стороны, сообщила пресс-служба президента Азербайджана.

"В ходе телефонного разговора была выражена обеспокоенность в связи с эскалацией ситуации между Исламской Республикой Иран и Государством Израиль. Г‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​‌​​‌​‍‌‌‌‌​​​‌‌​​‍‌‌‌‌​​​‌​​‌‍‌‌‌‌‌​‌​​​‌‍‌‌‌‌​​‌​​‌‌‍‌‌‌‌​​‌​​​​‍‌‌‌‌​​​‌‌‌‌‍‌‌‌‌​​​‌​‌​‍‌‌‌‌​​‌​‌​​‍‌‌‌‌​​‌​‌‌‌‍‌‌‌‌​​‌​​​​‍‌‌‌‌​​​‌​​‌лавы государств отметили необходимость скорейшего устранения напряженности, подчеркнули важность решения вопросов путем переговоров", - подчеркивается в сообщении.

Президенты Азербайджана и Турции также провели обмен мнениями по вопросам повестки дня отношений стратегического союзничества между двумя странами.

В ходе телефонного разговора главы государств также затронули вопросы, связанные с будущими контактами.