Президенты Турции и Азербайджана обсудили эскалацию между Израилем и Ираном
Москва. 14 июня. INTERFAX.RU - Президенты Азербайджана и Турции Ильхам Алиев и Реджеп Тайип Эрдоган в ходе телефонного разговора в субботу обсудили эскалацию между Израилем и Ираном.
Разговор состоялся по инициативе турецкой стороны, сообщила пресс-служба президента Азербайджана.
"В ходе телефонного разговора была выражена обеспокоенность в связи с эскалацией ситуации между Исламской Республикой Иран и Государством Израиль. Главы государств отметили необходимость скорейшего устранения напряженности, подчеркнули важность решения вопросов путем переговоров", - подчеркивается в сообщении.
Президенты Азербайджана и Турции также провели обмен мнениями по вопросам повестки дня отношений стратегического союзничества между двумя странами.
В ходе телефонного разговора главы государств также затронули вопросы, связанные с будущими контактами.