ЕС обеспокоен конфликтом Израиля и Ирана

Москва. 15 июня. INTERFAX.RU - Европейский союз очень внимательно следит за ситуацией на Ближнем Востоке и выражает свою глубочайшую обеспокоенность опасной эскалацией, которая грозит дестабилизировать регион после израильских ударов по Ирану и ответных действий Тегерана.

"ЕС подтверждает свою твердую приверженность региональной безопасности, включая безопасность государства Израиль, и призывает все стороны соблюдать международное право, проявлять сдержанность и воздерживаться от дальнейших шагов, которые могут привести к серьезным последствиям, таким как потенциальный выброс радиоактивных веществ", - говорится в опубликованном коммюнике главы дипломатии Евросоюза Кайи Каллас.

По ее словам, "‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​‌​​‌​‍‌‌‌‌​​​‌‌​​‍‌‌‌‌​​​‌​​‌‍‌‌‌‌‌​‌​​​‌‍‌‌‌‌​​‌​​‌‌‍‌‌‌‌​​‌​​​​‍‌‌‌‌​​​‌‌‌‌‍‌‌‌‌​​​‌​‌​‍‌‌‌‌​​‌​‌​​‍‌‌‌‌​​‌​‌‌‌‍‌‌‌‌​​‌​​​​‍‌‌‌‌​​​‌​​‌ЕС всегда ясно заявлял, что Ирану никогда не должно быть позволено получить ядерное оружие, и был обеспокоен недавним докладом МАГАТЭ, на основании которого совет управляющих этой организации установил, что Иран не соблюдает свои юридические обязательства по ядерным гарантиям в рамках ДНЯО".

Высокий представитель ЕС по иностранным делам заявила, что "прочная безопасность строится посредством дипломатии, а не военных действий".

"Мы считаем, что дипломатия должна преобладать. ЕС продолжит вносить вклад во все дипломатические усилия по снижению напряженности и поиску долгосрочного решения иранской ядерной проблемы, что может быть достигнуто только путем переговоров", - заявила Каллас.