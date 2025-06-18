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Брюссель заявил, что смена режима в Тегеране не соответствует подходу ЕС к Ирану

Москва. 18 июня. INTERFAX.RU - В ЕС не считают приемлемым методом урегулирования ситуации вокруг Ирана ликвидацию руководства этой страны, заявил Ануар аль-Ануни, официальный представитель главы дипломатии ЕС Каи Каллас.

"Будем ясны: изменение режима в Иране не является частью согласованной позиции ЕС. Мы выступаем за всеобъемлющий политический подход к Ирану, чтобы искать ответы на все вопросы с учетом всех имеющихся в нашем распоряжении опций, включая санкции", - сказал пресс-секретарь в среду на брифинге в Брюсселе.

"Наш подход является критическим, когда это необходимо, и мы готовы взаимодействовать, когда есть совпадение интересов", - добавил аль-Ануни.

Отвечая на соответствующий вопрос, он сообщил, что Каллас поддерживает постоянные контакты по ближневосточной ситуации со своими международными коллегами, включая партнеров из США. По словам ее пресс-секретаря, "все дипломатические каналы активированы и открыты".

ЕС Иран Кая Каллас
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