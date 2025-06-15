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Лавров и Фидан высказались за немедленное прекращение огня между Израилем и Ираном

Москва. 15 июня. INTERFAX.RU - МИД России сообщил в воскресенье, что по инициативе турецкой стороны состоялся телефонный разговор министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова с турецким коллегой Хаканом Фиданом.

"Главы внешнеполитических ведомств обменялись мнениями о беспрецедентном обострении ситуации на Ближнем Востоке в св‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​‌​​‌​‍‌‌‌‌​​​‌​‌‌‍‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌​​‌​‍‌‌‌‌​​‌​​​​‍‌‌‌‌​​‌​​​‌‍‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌​​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​язи с силовой акцией Израиля, направленной против Ирана. При этом министры были едины в том, что необходимо немедленно прекратить боевые действия и не допустить дальнейшего раскручивания спирали насилия с самыми серьезными непредсказуемыми для обстановки во всем регионе последствиями", - говорится в сообщении российского ведомства.

"С турецкой стороны была выражена высокая оценка неизменной готовности России предпринять посреднические усилия в интересах содействия нахождению взаимоприемлемых решений имеющихся спорных вопросов, в том числе связанных с иранской ядерной программой, в рамках налаживания устойчивого переговорного процесса", - заявили в МИД РФ.

Хроника 13 – 15 июня 2025 годаИзраильская атака на ядерные объекты Ирана
Иран Израиль МИД РФ Сергей Лавров Турция Хакан Фидан
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