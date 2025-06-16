В Австрии сообщили, что импорт газа РФ в Европу сократился на 70% за два года

Москва. 16 июня. INTERFAX.RU - Импорт российского газа в страны Европы удалось сократить почти на 70% за два года, но зависимость от него всё ещё сохраняется, заявила в понедельник госсекретарь министерства экономики, энергетики и туризма Австрии Элизабет Цехетнер.

"Уже обсуждалось, как развивать дальнейшую независимость от российского газа, ведь решительными совместными действиями нам удалось, например, за последние два года сократить импорт газа в Европу в общей сложности примерно на 70%", - сказала Цехетнер перед саммитом Группы семи (G7) в Канаде.

По ее ‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌​‌‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​‌​​‌​‍‌‌‌‌​‌‌‌‌​​‍‌‌‌‌​​‌​‌‌‌‍‌‌‌‌​​​‌​‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​​‍‌‌‌‌​​​‌​‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​‌​‍‌‌‌‌​​​‌​​‌‍‌‌‌‌​​​‌‌​​‍‌‌‌‌​​‌​‌​​‍‌‌‌‌​​​​‌‌​словам, Австрия одной из первых в Европе отказалась от российского газа, сейчас в страну вообще не поступает газ из РФ.

"Мы должны продвигать нашу энергетическую независимость в Европе очень последовательно, и самым важным принципом должно быть создание надёжного энергоснабжения в долгосрочной перспективе", - заявила госсекретарь. Она также подчеркнула, что для Европы важно "не перейти из одной зависимости в другую (...) - от США".

51-й саммит G7 проходит с 15 по 17 июня 2025 года в курортном районе Кананаскис, провинция Альберта, Канада.