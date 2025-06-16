Trump Media подала заявку на запуск криптовалютного ETF

Москва. 16 июня. INTERFAX.RU - Trump Media & Technology Group Corp. (TMTG), материнская компания соцсети Дональда Трампа Truth Social, подала заявку на запуск биржевого фонда Truth Social Bitcoin and Ethereum ETF.

Фонд будет инвестировать напрямую в криптовалюту. Три четверти портфеля будет занимать биткойн, четверть - эфир (ether), говорится в документах на сайте Комиссии по ценным бумагам и биржам ‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​‌​​‌​‍‌‌‌‌​​‌​​‌​‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​‌‌​‌‍‌‌‌‌​​​‌​‌‌‍‌‌‌‌​​​​‌‌​‍‌‌‌‌​​​‌‌​​‍‌‌‌‌​​‌​‌‌‌‍‌‌‌‌​​‌​‌​​‍‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌​​​‌(SEC) США.

Его эксклюзивным кастодианом на рынке биткойнов будет Crypto.com.

Для запуска фонда необходимо регуляторное одобрение. В случае его получения паи Truth Social Bitcoin and Ethereum ETF будут торговаться на NYSE Arca.

В конце мая TMTG сообщила, что привлечет около $2,5 млрд для покупки биткойнов.

Акции компании дешевеют на 1,7% в ходе торгов в понедельник.

