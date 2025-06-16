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"Белавиа" продолжит выполнять рейсы в Дубай, заявили в авиакомпании

Москва. 16 июня. INTERFAX.RU - Белорусская авиакомпания "Белавиа" заявила о намерении продолжать выполнять рейсы в Дубай.

"Белавиа продолжает выполнять рейсы в Эмираты, пусть и с дополнительными расходами, но без дополнительных денежных сборов", - отметил генеральный директор авиакомпании Игорь Чергинец, которого цитирует госагентство БелТА.

На фоне новостей об отмене рейсов иностранными авиакомпаниями в ОАЭ и обратно в пресс-службе "Белавиа" заверили, что намерены сохранить обязательства по выполнению полетов.

"Мы делаем все возможное, чтобы запланированный отдых пассажиров состоялся и все они благополучно, а главное - безопасно вернулись домой. Чтобы обеспечить выполнение рейсов, авиакомпания скорректировала маршрут из Минска в Дубай и обратно", - сообщили в пресс-службе.

Там уточнили, что самолеты "Белавиа" летают в обход территорий, потенциально опасных для гражданской авиации. При этом воздушные суда делают техническую остановку в Ташкенте (Узбекистан) для дозаправки.

Решение сопряжено с финансовыми потерями для авиакомпании, однако оно не отразится на стоимости билетов, подчеркнул авиаперевозчик.

Рейс Минск - Дубай - Минск выполняется на самолетах "Боинг 737-800". Время в пути с учетом технической посадки и дозаправки в среднем составит 9 часов 30 минут.

Белавиа ОАЭ Дубай
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