Трамп не намерен подписывать заявление G7 по Ирану

Москва. 16 июня. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп не будет подписывать заявление G7 по ситуации с Израилем и Ираном, в котором страны "семерки" призывают обе стороны защищать мирных граждан, сообщает в понедельник CBS News со ссылкой на источники.

"Журналисты получили доступ к черновому варианту заявления G7 по Ирану. Трамп не собирается подписывать этот документ", - пишет издание со ссылкой на американского чиновника.

Источники сообщили CBS News, что президент США намерен продолжить работу над тем, чтобы Иран никогда не получил ядерное оружие.

По данным издания, в черновом варианте заявления речь идет о мониторинге ядерной программы Ирана, призыве к Ирану и Израилю защищать мирных граждан и подтверждении приверженности миру.

В ночь на 13 июня Израиль нанес массированные удары по Ирану. Заявленная цель операции - свести на нет работу Тегерана над ядерной программой. В ответ иранская сторона начала наносить удары по израильской территории. Обмен ударами продолжается.