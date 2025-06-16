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Трамп не намерен подписывать заявление G7 по Ирану

Москва. 16 июня. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп не будет подписывать заявление G7 по ситуации с Израилем и Ираном, в котором страны "семерки" призывают обе стороны защищать мирных граждан, сообщает в понедельник CBS News со ссылкой на источники.

"Журналисты получили доступ к черновому варианту заявления G7 по Ирану. Трамп не собирается подписывать этот документ", - пишет издание со ссылкой на американского чиновника.

В миреТрамп вначале не поддерживал план Израиля нанести удар по Ирану, затем дал молчаливое согласиеЧитать подробнее

Источники сообщили CBS News, что президент США намерен продолжить работу над тем, чтобы Иран никогда не получил ядерное оружие.

По данным издания, в черновом варианте заявления речь идет о мониторинге ядерной программы Ирана, призыве к Ирану и Израилю защищать мирных граждан и подтверждении приверженности миру.

В ночь на 13 июня Израиль нанес массированные удары по Ирану. Заявленная цель операции - свести на нет работу Тегерана над ядерной программой. В ответ иранская сторона начала наносить удары по израильской территории. Обмен ударами продолжается.

Дональд Трамп G7 Иран США Израиль
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