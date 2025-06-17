Макрон считает, что США поддержат более жесткие санкции в отношении РФ

Москва. 17 июня. INTERFAX.RU - Президент Франции Эммануэль Макрон выразил уверенность, что Вашингтон поддержит более жесткие санкции в отношении России, несмотря на заявления президента США Дональда Трампа, сообщает Politico.

По данным издания, в понедельник "на полях" саммита G7 Макрон сообщил журналистам, что обсуждал с Трампом дополнительные санкции против России, и американский президент заверил его в готовности Вашингтона к действиям.

"Он ответил достаточно позитивно", - сказал президент Франции.

По его словам, Трамп не собирается препятствовать введению новых санкций в отношении РФ, которые предлагают республиканцы. "Это очень хорошая новость для меня", - подчеркнул Макрон.

Накануне президент США заявил, что его страна теряет очень мн‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌​‌‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​‌​​‌​‍‌‌‌‌​‌‌‌‌​​‍‌‌‌‌​​‌​‌‌‌‍‌‌‌‌​​​‌​‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​​‍‌‌‌‌​​​‌​‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​‌​‍‌‌‌‌​​​‌​​‌‍‌‌‌‌​​​‌‌​​‍‌‌‌‌​​‌​‌​​‍‌‌‌‌​​​​‌‌​ого денег из-за вводимых против других государств санкций.

"Санкции стоят нам много денег. Когда я ввожу санкции против стран, это стоит США ужасающе много денег", - приводят американские СМИ ответ Трампа журналистам на вопрос, почему он временит с санкциями против РФ.

Он отметил, что сначала собирается посмотреть на то, какие новые санкции ЕС введет против РФ, и только потом подумает, следует ли тоже вводить ограничительные меры.

Ожидается, что во вторник на саммите G7 лидеры рассмотрят вопрос об ужесточении санкций в отношении России. В качестве гостя на саммите должен присутствовать президент Украины Владимир Зеленский. Обсуждение состоится без Трампа, так как накануне он покинул саммит из-за ситуации на Ближнем Востоке.