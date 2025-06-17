Несколько сотен организованных туристов из РФ ожидают вылета на родину из ОАЭ и других стран

Москва. 17 июня. INTERFAX.RU - Порядка 200-300 организованных российских туристов ожидают вылета из ОАЭ и третьих стран на фоне сбоев в расписании эмиратских перевозчиков, вызванных обострением ирано-израильского конфликта, сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР).

"По данным туроператоров, авиакомпания Flydubai практически восстановила свое расписание полетов в Россию. Отмены затрагивают сейчас только Санкт-Петербург - рейсы сняты до 20 июня. В результате на конец дня 16 июня туроператорам удалось вывезти из ОАЭ большинство туристов, которые ожидали своего вылета на рейсах Flydubai с 13 по 15 июня. По усредненным оценкам, сейчас за границей (в ОАЭ и транзитные пассажиры в третьих странах) может ожидать перевозки около 200-300 туристов туроператоров", - говорится в сообщении.

Как отмечает АТОР, авиакомпания Air Arabia сейчас ставит вывозные рейсы, регулярное авиасообщение с РФ приостановлено до 20 июня. На вывоз всех туристов, которые должны были вылететь с 13 по 16 июня, перевозчику потребуется еще 3-5 дней, поскольку емкость бортов авиакомпании ограничена.

Регулярные рейсы между ОАЭ и Россией также выполняет авиакомпания Emirates. Расписание перевозчика не изменилось, но из-за необходимости облетать Иран время в пути увеличилось на полтора часа.

Авиакомпания "Аэрофлот" увеличила провозные емкости, а "Победа" временно отменила рейсы в Дубай.