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Члены Палаты представителей подготовили резолюцию о запрете на участие США в военных действиях в Иране

Москва. 17 июня. INTERFAX.RU - Член Палаты представителей США от Республиканской партии Томас Мэсси планирует представить проект резолюции в Конгрессе, который запрещает Вашингтону участвовать в военных действиях на территории Ирана. Об этом сообщает во вторник издание The Hill.

Соавтором этого документа станет демократ, конгрессмен Ро Кханна, отмечает издание. Таким образом, эта инициатива реализуется представителями двух основных партий США. При этом речь идет о резолюции особого типа, выполнение которой в случае одобрения Конгрессом обязательна.

"Нет войне в Иране. Пришло время каждому члену Конгресса заявить об этом открыто. Вы с неоконсерваторами, которые привели нас в Ирак, или вы поддерживаете американский народ? Я с гордостью вместе с республиканцем Мэсси стану соавтором этой двухпартийной резолюции о военных полномочиях", - приводит издание слова Кханны.

Мэсси, со своей стороны, отметил, что "это не наша война". "Если бы это было не так, Конгресс должен был бы принимать решения по таким вопросам в соответствии с Конституцией", - добавил он.

Это уже не первая подобного рода инициатива в Конгрессе США. Ранее демократ, сенатор Берни Сандерс представил законопроект, который предусматривает запрет на "использование федерального финансирования для любого применения военной силы против Ирана при отсутствии специального разрешения со стороны Конгресса". Предложение Сандерса уже поддержали его коллеги-однопартийцы, в частности сенатор Элизабет Уоррен.

Кроме того, отдельно накануне свой проект резолюции представил сенатор от Демократической партии Тим Кейн. Документ призывает не допустить вовлечения США в военный конфликт с Ираном без одобрения со стороны Конгресса.

В ночь на 13 июня Израиль нанес массированные удары по Ирану. Заявленная цель операции - свести на нет работу Тегерана над ядерной программой. В ответ иранская сторона начала наносить удары по израильской территории.

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