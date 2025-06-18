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Корабли ВМС США покинули базу на Бахрейне

Москва. 18 июня. INTERFAX.RU - Корабли ВМС США ушли из базы на Бахрейне, сообщило агентство The Associated Press, ссылаясь на данные спутниковых снимков.

На них не видно ни одного корабля, стоящего на якоре у базы 5-го оперативного флота ВМС США, отмечает агентство. При этом указывается, что рассеивание кораблей - это распространенная техника мер безопасности, используемая флотами по всему миру во время напряженной ситуации.

Там находились боевой корабль прибрежной зоны, четыре минных тральщика и корабль для проведения специальных операций ВМС США.

База на Бахрейне - островном государстве в Персидском заливе, расположенном к югу от Ирана, используется также британскими военными кораблями.

США Бахрейн Иран
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