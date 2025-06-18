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Завершен ремонт подводного энергокабеля EstLink 2 между Эстонией и Финляндией

Москва. 18 июня. INTERFAX.RU - Ремонтные работы на подводном кабеле EstLink 2 между Эстонией и Финляндией, начавшиеся в мае, завершены, и в ночь на пятницу соединение снова будет доступно для рынка электроэнергии, сообщил эстонский оператор системы передачи электроэнергии Elering.

"В ходе ремонта не было серьезных технических сбоев, он проводился в соответствии с запланированным сценарием в двух ремонтных отсеках. Благодаря тщательной подготовке и слаженному взаимодействию с партнерами мы смогли запустить EstLink 2 раньше срока", - приводятся в сообщении слова руководителя подразделения EstLink Рейго Хауга.

Для ремонта использовалось судно общего назначения Deep Cygnus, оснащенное специальным оборудованием для работы с кабелем EstLink 2. Работы по планированию и подготовке судна к ремонту длились с февраля по апрель и завершились успешным проведением работ в месте повреждения в мае-июне.

По словам Хауга, повреждение подводного кабеля полностью устранено, поврежденный участок удален и заменен резервным кабелем длиной около 1 км, который был соединен с существующими неповрежденными участками кабеля.

"После ремонта кабеля на замененном участке провели дноуглубительные работы и собрали данные о глубине прокладки кабеля. Также были проведены послемонтажные испытания и тестирование кабеля, и в настоящее время продолжаются нагрузочные испытания, чтобы убедиться, что кабель находится в хорошем состоянии и полностью готов к дальнейшему использованию до того, как соединение EstLink 2 станет доступным для рынка электроэнергии", - добавил Хауг.

Работа EstLink 2 была прервана 25 декабря прошлого года, когда его повредил якорь судна.

Финляндию и Эстонию соединяют два подводных электрокабеля: EstLink 2 мощностью 658 МВт и EstLink 1, мощность которого почти в два раза меньше.

Эстония Финляндия
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