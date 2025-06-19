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Цена нефти Brent поднялась до $76,9 за баррель

Москва. 19 июня. INTERFAX.RU - Цены на нефть повышаются утром в четверг на фоне неопределенности планов США относительно участия в ирано-израильском конфликте.

Стоимость августовских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 8:26 по Москве поднимается на $0,21 (0,27%) до $76,91 за баррель. В среду эти контракты подорожали на $0,25 до $76,7 за баррель.

Фьючерсы на нефть WTI на июль на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) дорожают на $0,2 (0,27%) до $75,34 за баррель. По итогам предыдущей сессии стоимость этих контрактов выросла на $0,3 до $75,14 за баррель.

Ситуация на Ближнем Востоке остается в центре внимания рынка. Инвесторы опасаются, что дальнейшее нарастание напряженности в регионе и расширение конфликта между Израилем и Ираном может привести к ограничению судоходства в Ормузском проливе и перебоям в поставках нефти.

Президент США Дональд Трамп заявил в среду, что пока не принял окончательное решение о том, как он будет решать иранскую проблему. "У меня есть идеи на этот счет, но решения пока нет и, возможно, не будет до последних секунд. Ведь обстоятельства меняются", - сказал он журналистам в Белом доме.

Трамп повторил, что не исключает возобновления переговоров с Тегераном по атому. Американский президент подчеркнул, что следует добиться завершения ирано-израильского конфликта как можно быстрее. При этом он отметил, что итогом обязательно должны быть гарантии, что у Тегерана не будет ядерного оружия.

Между тем, как показали опубликованные накануне данные Минэнерго США, коммерческие запасы нефти в стране на прошлой неделе сократились на 11,473 млн баррелей. Это рекордное падение запасов с июня прошлого года. Эксперты в среднем прогнозировали снижение на 2,3 млн баррелей, по данным Trading Economics.

Товарные запасы бензина увеличились на 209 тыс. баррелей, дистиллятов - на 514 тыс. баррелей. Запасы на терминале в Кушинге, где хранится торгуемая на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) нефть, сократились на 995 тыс.

Brent нефть
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