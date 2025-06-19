Саудовская Аравия в 2025 г. примет широкую делегацию из РФ и обсудит инвестиции

Москва. 19 июня. INTERFAX.RU - Саудовская Аравия в 2025 году примет широкую делегацию из России во главе с вице-премьером РФ Александром Новаком, стороны обсудят взаимные инвестиции, заявил министр энергетики королевства принц Абдулазиз бен Сальман в ходе панельной сессии ПМЭФ-2025.

"Я с нетерпением жду возможности принять Александра (Новака - ИФ) в качестве сопредседателя нашего совместного комитета в Саудовской Аравии в этом году с самым большим, самым значительным, я думаю, участием делового сообщества", - сказал он.

Он отметил, что правительства двух стран работают над диверсификацией сотрудничества, в том числе ищут сферы для взаимных инвестиций.

Глава Минэнерго королевства также отметил сотрудничество Саудовской Аравии и России в рамках ОПЕК+. По его мнению, альянс выполняет роль "центрального банка на нефтяных рынках".