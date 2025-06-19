Ураган "Эрик" обрушился на Мексику

Фото: AP/TACC

Москва. 19 июня. INTERFAX.RU - Сформировавшийся в Тихом океане Ураган "Эрик" в четверг достиг юга Мексики, сообщает Associated Press.

Согласно Национальному центру США по слежению за ураганами, "Эрик" обрушился на мексиканский штат Оахака. Урагану была присвоена третья из пяти возможных категорий по шкале Саффира-Симпсона.

Максимальная скорость порывов ветра достигает 205 км/ч. Ожидается, что в ближайшие дни "Эрик" ослабеет.

Президент Мексики Клаудия Шейнбаум накануне призвала местных жителей оставаться дома или разместиться в убежищах, если они проживают в низинных районах.

Третья категория по шкале Саффира-Симпсона предполагает, что ураган может нанести разрушительный ущерб.