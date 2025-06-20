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Рубио и его британский коллега Лэмми обсудили Иран и Украину

Москва. 20 июня. INTERFAX.RU - Госсекретарь США Марко Рубио и министр иностранных дел Великобритании Дэвид Лэмми в ходе состоявшейся в четверг встречи сверили позиции по Ирану, а также обсудили украинский кризис, сообщили в Госдепартаменте.

"Они обсудили конфликт между Израилем и Ираном и сошлись, что Иран никогда не сможет разработать или приобрести ядерное оружие", - говорится в релизе.

Отмечается, что Рубио и Лэмми также затронули в беседе другие ключевые направления сотрудничества США и Великобритании, включая "усилия по прекращению конфликта между Россией и Украиной".

Кроме того, главы внешнеполитических ведомств обсудили предстоящий саммит НАТО и "подтвердили важность увеличения расходов на оборону для обеспечения мира и стабильности".

В ночь на 13 июня Израиль нанес массированные удары по Ирану. Заявленная цель операции - свести на нет работу Тегерана над ядерной программой. В ответ иранская сторона начала наносить удары по израильской территори

Израиль Иран Марко Рубио США Великобритания Дэвид Лэмми
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