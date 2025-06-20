Иранская ракета нанесла ущерб жилому кварталу израильского города
Москва. 20 июня. INTERFAX.RU - Запущенная Ираном по израильскому городу Беэр-Шева баллистическая ракета упала в жилом квартале, ущерб оценивается как значительный, сообщила The Times of Israel.
"Большой ущерб был причинен иранской баллистической ракетой, которая поразила Беэр-Шеву", - говорится в сообщении.
Издание пишет, что ракета упала рядом с жилыми домами, в результате близлежащие здания пострадали, несколько автомобилей загорелись. Сообщений о пострадавших не поступало, отмечает газета.
Ракетный удар последовал за иранскими ночными атаками с использованием беспилотников, несколько из них было сбито.
Ранее в ночь на пятницу Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила, что принимаются меры по ликвидации угрозы в связи с запуском Ираном ракет в направлении израильской территории.