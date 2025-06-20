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Иранская ракета нанесла ущерб жилому кварталу израильского города

Иранская ракета нанесла ущерб жилому кварталу израильского города
Последствия ракетного удара Ирана в израильском городе Беэр-Шева
Фото: AP/TASS

Москва. 20 июня. INTERFAX.RU - Запущенная Ираном по израильскому городу Беэр-Шева баллистическая ракета упала в жилом квартале, ущерб оценивается как значительный, сообщила The Times of Israel.

"Большой ущерб был причинен иранской баллистической ракетой, которая поразила Беэр-Шеву", - говорится в сообщении.

Издание пишет, что ракета упала рядом с жилыми домами, в результате близлежащие здания пострадали, несколько автомобилей загорелись. Сообщений о пострадавших не поступало, отмечает газета.

Ракетный удар последовал за иранскими ночными атаками с использованием беспилотников, несколько из них было сбито.

Ранее в ночь на пятницу Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила, что принимаются меры по ликвидации угрозы в связи с запуском Ираном ракет в направлении израильской территории.

Хроника 13 – 20 июня 2025 годаИзраильская атака на ядерные объекты Ирана
Иран ЦАХАЛ Израиль
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