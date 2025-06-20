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Израиль нанес массированный удар по Тегерану

Москва. 20 июня. INTERFAX.RU - Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) минувшей ночью нанесла серию ударов по центральным районам иранской столицы, сообщила армейская пресс-служба.

Она информировала, что были поражены десятки целей, включая военные объекты по производству ракет и штаб-квартиру Организации оборонных инноваций и исследований.

Для нанесения ударов были задействованы более 60 истребителей израильских ВВС, использовано около 120 боеприпасов, отмечается в сообщении.

Ранее ЦАХАЛ сообщал, что пущенная Ираном по израильскому городу Беэр-Шева баллистическая ракета упала в жилом квартале, ущерб оценивается как значительный. Как пишет The Times of Israel, ракета упала рядом с жилыми домами, здания повреждены, несколько автомобилей загорелись.

Сообщений о пострадавших пока не поступало, отмечает газета.

Она обращает внимание на то, что ракетный удар последовал за иранскими ночными атаками с использованием беспилотников, несколько из них было сбито.

Хроника 13 – 20 июня 2025 годаИзраильская атака на ядерные объекты Ирана
Израиль Иран Тегеран ЦАХАЛ
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