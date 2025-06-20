Министр энергетики Турции заявил о потребности еще минимум в восьми реакторах

Москва. 20 июня. INTERFAX.RU - Энергосистеме Турции необходимо еще восемь реакторов большой мощности и 5 ГВт малых АЭС, сообщил на ПМЭФ-2025 министр энергетики и природных ресурсов Турецкой Республики Альпарслан Байрактар.

"Помимо "Аккую", тех четырех реакторов, что мы строим вместе с "Росатомом" успешно, Турции нужны дополнительные восемь реакторов и Турции нужно дополнительно как минимум 5 гигаватт малых модульных реакторов", - сказал он.

"Росатом" ведет строительство первой в Турции АЭС "Аккую" в провинции Мерсин. Станция будет состоять из четырех энергоблоков мощностью 1200 МВт каждый. Ранее сообщалось, что Турция рассматривает проекты строительства еще двух АЭС - в провинциях Синоп и Тракия.

В октябре 2024 г. вице-премьер РФ Александр Новак сообщал, что Россия и Турция оценивают влияние ситуации с непоставкой Siemens оборудования для АЭС "Аккую" на общий график реализации проекта. "Столкнулись с ситуацией, когда, несмотря на заключенный контракт, поставщик из западной страны - компания Siemens, Германия - нарушил свои контрактные обязательства по поставке определенной номенклатуры оборудования", - говорил он.

"Росатом" совместно с турецкими партнерами оперативно провели все необходимые корректирующие мероприятия и нашли решение: альтернативное оборудование было закуплено у дружественных стран, отмечал Новак.

Глава госкорпорации Алексей Лихачев в начале 2025 г. заявлял, что "Росатом" планирует предъявить Siemens судебные претензии в связи с непоставленным на АЭС "Аккую" оборудованием.