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МЭА оценило выбросы мировых цепочек СПГ в 350 млн т СО2 в год

Москва. 20 июня. INTERFAX.RU - Мировые цепочки поставок сжиженного природного газа выбрасывают около 350 млн тонн эквивалента углекислого газа в год, что соответствует годовым выбросам Италии, но эти выбросы можно сократить на 60% за $100 млрд. Об этом пишет агентство Bloomberg со ссылкой на отчет Международного энергетического агентства (МЭА).

При этом, одно только сокращение утечек метана может привести к сокращению годовых выбросов почти на 90 млн тонн CO2-эквивалента, или 25% от общего объема выбросов СПГ, причем около половины этого сокращения может быть реализовано без каких-либо чистых затрат.

Реализация этого предложения в глобальном масштабе добавит около $1 за MBtu к стоимости поставки СПГ с существующих СПГ-заводов.

МЭА полагает, что можно снизить выбросы. Предложение указывает на несколько недорогих возможностей, которые значительно уменьшат воздействие СПГ на климат. В отчете отмечается, что в среднем СПГ приводит к примерно на 25% меньшему количеству выбросов, чем уголь в глобальном масштабе. Однако авторы подчеркивают, что производители природного газа и операторы СПГ должны быть более амбициозными в плане сокращения своих выбросов.

По данным агентства, "интенсивность выбросов при поставках СПГ примерно на две трети выше, чем при использовании обычного природного газа".

"Сравнение СПГ только с углем занижает планку", - цитирует агентство отчет. "Тем, кто отстаивает экологические аспекты использования СПГ, необходимо сосредоточиться на минимизации интенсивности выбросов парниковых газов; недостаточно просто превзойти показатели выбросов самого углеродоемкого топлива", - говорится в отчете, имея в виду выбросы парниковых газов.

Около 70% выбросов приходится на выбросы или сжигание CO2, а остальные 30% - на выбросы метана, заявило МЭА. Исследование анализировало выбросы от производства через цепочку поставок до регазификации. Оно не учитывало сжигание конечными пользователями. Ранее агентство заявляло, что в среднем уголь в два раза больше загрязняет окружающую среду, чем газ при производстве электроэнергии, замечает Bloomberg.

МЭА Международное энергетическое агентство СПГ
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