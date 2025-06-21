ЦАХАЛ заявил, что израильская авиация атакует военные цели на юго-западе Ирана

Москва. 21 июня. INTERFAX.RU - ВВС Израиля наносят удары в субботу по военным объектам на юго-западе Ирана, сообщает The Times of Israel со ссылкой на Армию обороны Израиля (ЦАХАЛ).

В свою очередь Ynet отмечает, что взрывы зафиксированы в провинции Хузестан в районе города Ахваз возле границы с Ираком.

Тем временем The Times of Israel приводит слова командования ВВС "Хацерим", что удары ВВС в Иране направлены, в том числе, на снижение иранского ракетного потенциала. Военные сообщили, что ВВС помешали ракетным ударам по Израилю из западных районов Ирана.

В ЦАХАЛ отметили, что действия ВВС вынуждают иранские войска каждый день отводить свои силы на восток и юг, при этом израильская авиация каждый день атакует пусковые площадки ракет на западе Ирана.

В ночь на 13 июня Израиль нанес массированные удары по Ирану. Заявленная цель операции - свести на нет работу Тегерана над ядерной программой. В ответ иранская сторона начала наносить удары по израильской территории. Обмен ударами продолжается.