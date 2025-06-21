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Трамп и Эрдоган безуспешно пытались организовать переговоры США и Ирана в Стамбуле

Москва. 21 июня. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган пытались организовать встречу между американскими и иранскими сторонами в Стамбуле, но не смогли связаться с верховным лидером Ирана аятоллой Али Хаменеи, сообщает портал Axios со ссылкой на источники.

"Президент Трамп и турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган, не афишируя это, пытались организовать встречу между американскими и иранским официальными лицами в Стамбуле на этой неделе... Но их усилия провалились, потому что с верховным лидером Ирана не удалось связаться", - пишет портал со ссылкой на трех американских чиновников и человека, знакомого с ситуацией.

По словам источников, в понедельник Эрдоган предложил Трампу организовать встречу между сторонами, после чего турецкая сторона связалась с президентом Ирана Масудом Пезешкианом и главой МИД Аббасом Аракчи. Однако, по версии, Аxios, иранские президент и министр не смогли связаться с аятоллой для получения его одобрения, так как он скрывается в связи со "страхом покушения на свою жизнь".

В субботу Эрдоган встретился с Аракчи и вновь призвал его провести прямые переговоры с администрацией Трампа.

Сообщается, что Трамп предлагал лично присутствовать на встрече и поговорить с Пезешкианом, если бы это было необходимо.

Источники отмечают, что после этого президент США и его окружение стали менее уверены в том, что мирное решение иранской проблемы - реалистичный вариант.

Портал также сообщает, что в субботу вечером, как ожидается, Трамп проведет встречу совета нацбезопасности США для обсуждения конфликта между Израилем и Ираном.

Ранее Аракчи заявлял, что Тегеран не намерен вести переговоры с США до тех пор, пока Израиль не прекратит наносить удары по иранской территории.

В ночь на 13 июня Израиль нанес массированные удары по Ирану. Заявленная цель операции - свести на нет работу Тегерана над ядерной программой. В ответ иранская сторона начала наносить удары по израильской территории. Обмен ударами продолжается.

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