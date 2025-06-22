Вэнс полагает, что Ирану невыгодно перекрывать Ормузский пролив

Москва. 22 июня. INTERFAX.RU - Иран столкнется с огромными экономическими трудностями, если решит перекрыть движение судов по Ормузскому проливу, заявил в воскресенье вице-президент США Джей Ди Вэнс.

"Вся их экономика зависит от Ормузского пролива. Если они хотят уничтожить свою экономику и создать перебои в мировой торговле, то да, им стоит перекрыть пролив", - сказал он в эфире телеканала NBC.

Вэнс подчеркнул, что считает подобный шаг самоубийственным для Тегерана. "Пойдут ли они на это? Не думаю, что в подобных мерах есть какой-то смысл", - подытожил вице-президент.

Ранее в воскресенье некоторые западные СМИ сообщили, что иранский парламент, по некоторым данным, высказался за перекрытие пролива. Если это так, то далее этот вопрос переходит на рассмотрение иранского верховного совета по нацбезопасности.

Через Ормузский пролив, среди прочего, проходит множество маршрутов по морской перевозке нефти и газа.