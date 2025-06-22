Иран после атаки США: есть ли риск внутреннего раскола?
Москва. 22 июня. INTERFAX.RU - "Интерфакс" продолжает беседу со старшим научным сотрудником Центра анализа стратегий и технологий Юрием Ляминым.
По просьбе нашего политического обозревателя Вячеслава Терехова он высказал свое мнение о возможных событиях в Иране после американских бомбардировок.
Пока идет война, раскола в Иране не будет
Корр.: Руководство Ирана, судя по всему, не собирается сдаваться и намерено продолжать борьбу. Может ли в это кризисное время произойти раскол в руководстве?
Лямин: История Ирана показывает, что ощущение общего внешнего врага консолидирует политическую систему страны. Да, есть сторонники разных политических направлений, которые в то же время откровенно демонстрируют единство с высшей властью. Главное, конечно, будет зависеть от хода боевых действий и, естественно, от дальнейшего поведения США, но это непредсказуемо.
Горбачев "в чалме" там возможен?
Корр.: Несмотря на такую жесткую политическую систему, в Иране все же есть сторонники различных политических направлений. Среди них может появиться, как сейчас можно слышать от некоторых политологов, свой Горбачев "в чалме", то есть реформатор, который, поняв, что страна в кризисе, начнет ее реформировать?
Лямин: Да, в иранской политической системе наличествуют различные течения, но все они лояльны общей системе. По крайней мере, они это демонстрируют. Вместе с тем, между ними бывают очень жаркие споры, выяснения отношений, и дело доходит даже до взаимных обвинений, хотя порой непонятно в чем. Но это все же не конкуренция организаций.
Началась шпиономания
Корр.: Но при этом ситуацию контролирует организация под названием "Стражи исламской революции", то есть КСИР.
Лямин: Силовые структуры, которые обеспечивают контроль на местах, особо от боевых действий не пострадали. Высшее руководство погибло, но структура военная осталась. Это надо обязательно учитывать. И дело не только в армии, не в военных структурах, я имею в виду и низовые общественные течения. Сторонники власти при этом особенно активизировались. Создаются группы поиска шпионов и даже подозреваемых в шпионаже. В деревнях, рядом с военными базами, вывешиваются фото патрулей, к которым надо в случае необходимости обратиться. Короче говоря, происходит самомобилизация низовых структур, а высшая власть это поддерживает.
Корр.: Реформаторы появляются из высшего руководства, не снизу. Значит, должны быть заметны серьезные расхождения?
Лямин: Во-первых, идут боевые действия, а для появления такого, как вы называете, реформатора, необходимо их прекращение. Значит, должна складываться определенная ситуация, чтобы такие претенденты вошли в состав верховной власти. Но в Иране действует довольно серьезная система сдержек и противовесов между группами различной политической ориентации. Над всем этим надзирает верховный лидер с помощью "Стражей исламской революции".
Корр.: А если, о чем рассуждают вслух противники Ирана, он будет ликвидирован в результате налета?
Лямин: Гибель его, конечно, окажет серьезный дестабилизирующий эффект, так как, повторяю, он выполнял роль арбитра между сторонниками разных политических групп.
Новый шах возможен?
Корр.: Может ли в стране появиться новый шах? Например, младший Реза Пехлеви, сын свергнутого в конце семидесятых годов покойного шаха? Он уже ведет переговоры даже в американском конгрессе.
Лямин: Конечно, в стране есть сторонники монархии, но я бы не сказал, что у него есть серьезная базовая поддержка, особенно среди тех, кто может помочь ему взять власть, для этого нужна организация. А те, у кого такая организация есть, не стремятся его пригласить. Попросту говоря, он им не нужен. Но главное, пока идут военные действия, говорить о перевороте бессмысленно.