Иран после атаки США: есть ли риск внутреннего раскола?

Участница протестов против действий США в Тегеране Фото: Fatemeh Bahrami/Anadolu via Getty Images

Москва. 22 июня. INTERFAX.RU - "Интерфакс" продолжает беседу со старшим научным сотрудником Центра анализа стратегий и технологий Юрием Ляминым.

По просьбе нашего политического обозревателя Вячеслава Терехова он высказал свое мнение о возможных событиях в Иране после американских бомбардировок.

Пока идет война, раскола в Иране не будет

Корр.: Руководство Ирана, судя по всему, не собирается сдаваться и намерено продолжать борьбу. Может ли в это кризисное время произойти раскол в руководстве?

Лямин: История Ирана показывает, что ощущение общего внешнего врага консолидирует политическую систему страны. Да, есть сторонники разных политических направлений, которые в то же время откровенно демонстрируют единство с высшей властью. Главное, конечно, будет зависеть от хода боевых действий и, естественно, от дальнейшего поведения США, но это непредсказуемо.

Горбачев "в чалме" там возможен?

Корр.: Несмотря на такую жесткую политическую систему, в Иране все же есть сторонники различных политических направлений. Среди них может появиться, как сейчас можно слышать от некоторых политологов, свой Горбачев "в чалме", то есть реформатор, который, поняв, что страна в кризисе, начнет ее реформировать?

Лямин: Да, в иранской политической системе наличествуют различные течения, но все они лояльны общей системе. По крайней мере, они это демонстрируют. Вместе с тем, между ними бывают очень жаркие споры, выяснения отношений, и дело доходит даже до взаимных обвинений, хотя порой непонятно в чем. Но это все же не конкуренция организаций.

Началась шпиономания

Корр.: Но при этом ситуацию контролирует организация под названием "Стражи исламской революции", то есть КСИР.

Лямин: Силовые структуры, которые обеспечивают контроль на местах, особо от боевых действий не пострадали. Высшее руководство погибло, но структура военная осталась. Это надо обязательно учитывать. И дело не только в армии, не в военных структурах, я имею в виду и низовые общественные течения. Сторонники власти при этом особенно активизировались. Создаются группы поиска шпионов и даже подозреваемых в шпионаже. В деревнях, рядом с военными базами, вывешиваются фото патрулей, к которым надо в случае необходимости обратиться. Короче говоря, происходит самомобилизация низовых структур, а высшая власть это поддерживает.

Корр.: Реформаторы появляются из высшего руководства, не снизу. Значит, должны быть заметны серьезные расхождения?

Лямин: Во-первых, идут боевые действия, а для появления такого, как вы называете, реформатора, необходимо их прекращение. Значит, должна складываться определенная ситуация, чтобы такие претенденты вошли в состав верховной власти. Но в Иране действует довольно серьезная система сдержек и противовесов между группами различной политической ориентации. Над всем этим надзирает верховный лидер с помощью "Стражей исламской революции".

Корр.: А если, о чем рассуждают вслух противники Ирана, он будет ликвидирован в результате налета?

Лямин: Гибель его, конечно, окажет серьезный дестабилизирующий эффект, так как, повторяю, он выполнял роль арбитра между сторонниками разных политических групп.

Новый шах возможен?

Корр.: Может ли в стране появиться новый шах? Например, младший Реза Пехлеви, сын свергнутого в конце семидесятых годов покойного шаха? Он уже ведет переговоры даже в американском конгрессе.

Лямин: Конечно, в стране есть сторонники монархии, но я бы не сказал, что у него есть серьезная базовая поддержка, особенно среди тех, кто может помочь ему взять власть, для этого нужна организация. А те, у кого такая организация есть, не стремятся его пригласить. Попросту говоря, он им не нужен. Но главное, пока идут военные действия, говорить о перевороте бессмысленно.